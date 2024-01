Giorgia Soleri: «Soffro di ADHD, la diagnosi mi ha aperto gli occhi: ora capisco tante cose e fa male». Il post rivelatore della mamma

di Dajana Mrruku

Giorgia Soleri ha raccontato un momento molto particolare della sua vita. La giovane influencer ha ricevuto da qualche mese una diagnosi dal sapore dolce amaro che, tuttavia, le hanno chiarito alcuni comportamenti che ha avuto durante la sua vita. Si tratta del distrubo di deficit dell'attenzione e/o iperattività, meglio conosciuta con la sigla ADHD. Tutto è partito da un post in cui una mamma condivideva la sua esperienza con la figlia ADHD e il rapporto con i suoi insegnanti.

Ma in cosa consiste questo disturbo? Andiamolo a scoprire insieme.

Giorgia Soleri, la diagnosi

Giorgia Soleri ha condiviso con i suoi follower il racconto di una mamma e del suo lungo percorso con la figlia che è stata aspramente criticata dai suoi insegnanti a causa dei suoi modi iperattivi, «parla a sproposito, si distrae troppo».

Giorgia ha commentato la vicenda della mamma scrivendo: «La potenza della diagnosi. Io ho avuto la mia a ottobre 2023, 3 mesi fa. Una diagnosi che ha il sapore dolce-amaro, perchè ora capisco tante cose del mio percorso (scolastico e non) ma immagino come sarebbero potuta andare se questo strumento l'avessi avuto 10/15/20 anni fa. E fa male. "Le bambine ADHD non disturbano". Grazie a Francesca Fiore e Sarah Malnerich, da una bambina non diagnosticata, che ora vive il peso di tutto ciò che non ha potuto essere».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Gennaio 2024, 15:42

