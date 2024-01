Giorgia Soleri e la fine della storia con Damiano dei Maneskin: «Un amore fortissimo durato quasi sei anni»

di Dajana Mrruku

«Fare un bilancio del 2023 è impossibile. La paura di essere fraintesa e strumentalizzata è tanta, e forse per questo mi sono rifiutata di fermarmi a riflettere fino ad ora. Ma la condivisione è l’unico modo che conosco per essere fedele al vivere, e non posso voltargli le spalle», inizia così Giorgia Soleri il lungo post in cui ha voluto raccogliere tutti i suoi momenti più importanti dell'anno terminato da qualche settimana. Successi e fallimenti (che le hanno comunque portato insegnamenti), gioie e delusioni, il 2023 è stato un anno molto importante. Tra gli eventi più importanti, sicuramente c'è la fine della storia d'amore con Damiano David, frontman dei Maneskin che andava avanti da quasi 6 anni. Una lunga e importante storia d'amore che ha segnato profondamente i due ragazzi.

Il bilancio del 2023

«È stato l’anno di gioie altissime e di dolori che pensavo non sarebbero mai guariti. L’anno dei successi e delle soddisfazioni professionali, anche quelli impensabili, del costruire una rete salda e autentica senza davvero conoscerne la forza, e l’anno della fine di un amore fortissimo che credevo invincibile, durato quasi 6 anni - ha detto Giorgia Soleri, facendo riferimento alla relazione con Damiano dei Maneskin -. È stato l’anno in cui ho assistito al fiorire del mio campo, e ho vissuto tempeste che pensavo avrebbero spazzato via tutto.

