Giorgia Soleri, chi è il nuovo fidanzato? Scoppia il giallo dopo il compleanno. E loro (per ora) non confermano

Giorgia Soleri ha da poco compiuto 28 anni e ha condiviso con i suoi follower le foto della festa di compleanno dal tema imperdibile: «Shine bright like a diamond». Brillantini, pizzo, trasparenze e tanto divertimento. Sono stati questi i protagonisti della festa di Giorgia, con un ospite d'onore, il suo presunto nuovo fidanzato. L'attivista (ed ex fidanzata di Damiano dei Maneskin) ha scelto due abiti per l'evento: il primo era un abito lungo, nero, con una grande trasparenza sul seno e diamanti a non finire per brillare, mentre il secondo era decisamente più sexy, un abito trasparente in pizzo con un ampio spacco sul davanti che lascia vedere le culotte in pizzo e le calze a rete.

Il nuovo fidanzato di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri ha condiviso alcuni scatti della serata dove ha mostrato entrambi i suoi abiti e un ospite particolare.

La foto, purtroppo, è molto sfocata, ma Giorgia ha taggato il ragazzo: Stefano Monti. Il ragazzo sembrerebbe lavorare nella produzione di podcast, tra cui anche il suo, "Il decennio breve". Che sia nata una nuova coppia? Nessuno dei due ha ancora confermato o smentito, ma i fan restano in attesa di notizie.

