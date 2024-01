Giorgia Soleri, primo compleanno senza Damiano dei Maneskin: «Non mi sono mai sentita abbastanza, oggi brindo a me»

di Dajana Mrruku

Giorgia Soleri ha compiuto 28 anni proprio oggi, 3 gennaio, e ha festeggiato insieme alla sua famiglia scelta, la sua "chosen family". I rapporti con la famiglia non sempre sono idilliaci per Giorgia, per questo è importante circondarsi dell'amore delle persone e degli amici che la supportano e la sostengono in ogni sua scelta.

Da sottolineare che è anche il primo compleanno senza il fidanzato storico, Damiano David, leader dei Maneskin (che attualmente sembrerebbe essere tornato in patria dopo il tour mondiale). I due si sono lasciati da molti mesi ed entrambi sono andati avanti con la loro vita, rimanendo, tuttavia in buoni rapporti.

Giorgia Soleri, il compleanno da sogno

«Dopo una vita a sentirmi di troppo, mai abbastanza, sbagliata e inadeguata, una vita a basare il mio valore sull’approvazione esterna e a impegnarmi a occupare meno spazio possibile, oggi dedico questo brindisi all’amore che mi circonda, alla bellezza che ho saputo costruire ma soprattutto a me, così come sono!» ha scritto Giorgia Soleri nel suo post Instagram in occasione del suo 28esimo compleanno.

L'influencer e attivista ha trascorso la giornata con i suoi amici a Matera, in Basilicata, terra natia della migliore amica Federica Fabrizio, dove ha trascorso anche il Capodanno, tra risate e divertimento.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Gennaio 2024, 20:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA