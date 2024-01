Tananai, la foto modificata scatena le polemiche. Giorgia Soleri: «Cosa fa ridere di un corpo grasso?»

Tananai sarà uno dei protagonisti di Sanremo 2024 anche se non calpesterà il palco dell'Ariston. Dopo il successo di "Tango", infatti, il cantante tornerà nella città che gli ha portato tanta fortuna per esibirsi a Piazza Colombo, come annunciato da Amadeus. Per ufficializzare il suo ritorno, Tananai ha pubblicato una sua foto modificata, in cui si aggiunge qualche chilo in più, ma la battuta non sembra essere piaciuta a molti.

Andiamo a scoprire che cosa è successo.