Estetista Cinica, scivolone sui fondotinta. Giorgia Soleri al veleno: «Sempre errori di comunicazione?». Cosa è successo

Negli ultimi giorni sta facendo molto discutere il nuovo lancio del fondotinta del brand Overskin, appartenente all'Estetista Cinica. Ma cosa è successo di preciso? Cristina Fogazzi, vero nome della fondatrice di Vera Lab e Overskin, ha lanciato sul mercato il suo nuovo fondotinta che, tuttavia, presenta solo 12 colorazioni, tutte molto chiare, inadatte, quindi per le pelli più scure. Quando nei commenti sotto al post di Instagram è stata fatta notare la poca inclusività, il social media manager dietro il profilo di Overskin avrebbe risposto in maniera poco professionale.