⁠⁠Giorgia Soleri: «La malattia non mi permette di fare viaggi troppo lunghi». Poi il tatuaggio dedicato a Carlotta

di Dajana Mrruku

Giorgia Soleri ha da poco rivelato di soffrire di ADHD che, unita ad altre patologie le rende complicato, ma non impossibile, fare viaggi molto lunghi, come quelli in Asia o in America. L'attivista ha di recente risposto ad alcune domande dei fan sul suo profilo Instagram e in molti le chiedevano come mai non viaggiasse così tanto come i suoi colleghi influencer. La risposta, molto articolata, ha visto, in particolare, spuntati 3 punti: la salute, gli animali e i soldi.

I problemi di fare viaggi lunghi

Giorgia Soleri ha voluto spiegare ai suoi fan come mai non intraprende spesso viaggi lunghi per andare in America o in Asia, nonostante abbia fatto diversi viaggi intercontinentali da sola e altri accompagnata dalla troupe di Pechino Express per la sua esperienza televisiva nel reality show.

«Il primo motivo a cui pongo attenzione quando scelgo la meta è la salute.

Probabilmente oggi, tra miglioramenti, terapie e consapevolezza, sarebbe più semplice affrontare un viaggio di questo tipo.

«Altro punto: i miei animali. I gatti sono abituati a stare da soli, non la soffrono più di tanto e sono comunque amati e coccolati da una serie di persone che se ne prendono cura quando non ci sono. Ma metto sempre in conto la possibilità di dover tornare nel caso stessero male. È successo quest'estate con Ziggy, non era un'emergenza e io ero a 2 ore di treno da Roma. Tornare da Amsterdam, o Londra è un conto, ma se fosse stato qualcosa di peggiore e io fossi stata a 18 ore di aereo di distanza? Non posso fare a meno di pensarci» e infine, i soldi.



«E arriviamo all'ultimo punto (non per importanza): i soldi. Viaggiare costa, se aggiungiamo tutte le necessità che richiedono delle malattie croniche ancora di più. E non parlo solo delle necessità che ho elencato ma anche banalmente un lungo viaggio zaino in spalla (Pechino l'ho potuto affrontare perchè dietro c'era una produzione e un team di specialisti)», ha concluso Giorgia Soleri, prima di rivelare ai suoi fan il suo nuovo tatuaggio, quello dedicato all'ultima arrivata in casa, la piccola bassotta di nome Carlotta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Marzo 2024, 21:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA