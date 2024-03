Loredana Bertè, malore e ricovero in ospedale a Roma: «Improvviso dolore addominale». Come sta

Loredana Bertè, causa un malore improvviso, è stata costretta a rinviare la data del suo spettacolo teatrale previsto per stasera al Teatro Brancaccio di Roma ed è stata costretta al ricovero. La cantante ha raccontato quello che è successo sui social, spiegando anche quando sarà recuperata la serata. La data di questa sera era già il recupero di un concerto saltato il 19 aprile dell'anno scorso. La data di stasera era sold out ed erano attese circa 1.600 persone, molte delle quali erano già in attesa fuori al Teatro romano al momento della notizia. Andiamo a vedere come sta ora Loredana Bertè.