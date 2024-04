Mattia Giani, si indaga per omicidio colposo per il calciatore morto in campo: domani l'autopsia Al momento non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati







di Redazione web Nuovo capitolo della tragedia che ha colpito Mattia Giani. Omicidio colposo è l'ipotesi di reato su cui indaga la procura della Repubblica di Firenze per la morte del calciatore 26enne del Castelfiorentino che domenica 14 aprile ha accusato un malore durante una partita con il Lanciotto ed è deceduto poi lunedì mattina all'ospedale di Careggi. Al momento non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati. Il pm Giuseppe Ledda disporrà l'autopsia, che si terrà domani o venerdì prossimo. Le indagini La svolta al fascicolo di indagini per la morte del calciatore Mattia Giani è stata data dalle dichiarazioni fatte anche dai genitori ai carabinieri della compagnia di San Miniato (Pisa) ieri pomeriggio. I carabinieri, su richiesta della procura di Firenze, hanno sentito i genitori di Mattia Giani come persone informate sui fatti riguardo al malore avuto dal figlio mentre giocava sul campo del Lanciotto di Campi Bisenzio (Firenze). Nessuna denuncia formale risulta al momento depositata in procura. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Aprile 2024, 14:17

