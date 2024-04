Mattia Giani, l'ultimo messaggio alla fidanzata Sofia: «Mi ha detto "ti amo da impazzire". Volevamo sposarci e avere dei figli»

di Redazione web

«Amore, ti ho lasciato l'accredito per la partita a nome Giani. Ti amo da impazzire». Sono le ultime parole scritte da Mattia Giani alla fidanzata Sofia Caruso, prima di andare alla partita sul campo di Campi Bisenzio, dove si è sentito male per poi perdere la vita poche ore dopo. Un dramma che ha sconvolto il mondo del calcio: Giani, che giocava nel Castelfiorentino, era anche il cognato acquisito di Gianluca Mancini, difensore della Roma, che sui social ha usato parole al miele per salutare il giovane collega.

L'ultimo messaggio di Mattia alla fidanzata

Come racconta il Corriere Fiorentino, c'è ancora incredulità dietro questa tragedia: Mattia aveva solo 26 anni e la fidanzata Sofia è sconvolta.

Oggi al Corriere racconta: «Domenica ci siamo svegliati, abbiamo parlato e abbiamo riso, era bellissimo. Poi Matti ha preso il borsone, io sono rimasta a casa. Poi ha squillato il cellulare: era un suo messaggio, l'ultimo. Mi ha scritto: "Amore, ti ho lasciato l'aggredito per la partita a nome Giani. Ti amo da impazzire". Me lo diceva sempre che mi amava da impazzire e anche io lo amavo da impazzire».

«Pensavamo di sposarci, dicevamo di volere i bambini. Mattia mi ha fatto capire cosa fosse l'amore e si è preso cura di me - continua - era una persona pura e buona, mi ha sempre detto che non mi avrebbe mai lasciata sola. Io continuerò ad amarlo per sempre. Ora mi sento di dover andare avanti per lui, devo farlo per i suoi amici che da giorni mi chiamano continuamente. Io invece l'ho chiamato tutta la mattina ma non mi ha mai risposto, sono senza parole e senza lacrime: le ho finite.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Aprile 2024, 09:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA