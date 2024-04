Mattia Giani muore dopo il malore in campo, era il cognato di Gianluca Mancini. Il difensore della Roma: «Siamo distrutti»

di Redazione Web

Mattia Giani non ce l'ha fatta. Il 26enne di Careggi è stato colpito da malore sul campo da calcio Campi Bisenzio (Firenze) durante la gara del campionato di Eccellenza tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino ed è morto oggi in ospedale. Un lutto che ha sconvolto il mondo del calcio e che ha colpito direttamente anche Gianluca Mancini, il difensore della AS Roma. Il giovane era infatti il fratello di Elia, fidanzato di Arianna Mancini, sorella del difensore che ha quindi perso un cognato acquisito.

Mattia Giani morto dopo il malore in campo, l'arresto cardiaco durante la partita di calcio: aveva 26 anni

Il messaggio di Mancini e della moglie

Tramite i social, Gianluca Mancini ha ripostato il messaggio di sua moglie Elisa per Elia, fratello di Mattia Giani. «Oggi ogni pensiero va a te, caro Mattia.

