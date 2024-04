Mattia Giani, i funerali del calciatore. La struggente lettera della fidanzata: «Ci saremmo sposati, ora dammi la forza»

di Redazione Web

Si sono tenuti oggi, 22 aprile, i funerali di Mattia Giani, il calciatore 26enne ucciso da un malore avuto in campo la scorsa settimana a Campi Bisenzio. La celebrazione si è tenuta nel Santuario della Madonna di San Romano a Montopoli in Val d’Arno. Tantissime persone sono arrivate a dare l'ultimo omaggio al giovane, conosciuto in ogni parte della regione grazie alla sua passione per il calcio che l'aveva portato a solcare centinaia di campi da gioco.

La lettera della fidanzata

Sotto all’altare della chiesa sono state disposte una accanto all’altra le magliette delle squadre di calcio che hanno voluto rendere omaggio a Mattia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA