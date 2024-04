Giovanni Motisi, svelato l'identikit del boss di Cosa nostra grazie allo svecchiamento digitale: chi è il latitante più pericoloso d'Italia

di Redazione web

La tecnologia del futuro utilizzata nel presente per catturare un boss del passato. Attraverso la tecnica dell'Age Progression (invecchiamento digitale), la polizia ha diffuso il nuovo identikit di Giovanni Motisi, l'ultimo grande latitante protagonista della fase stragista di Cosa nostra, le cui ricerche proseguono senza sosta. Sfruttando le professionalità e le avanzate tecnologie dellla Scientifica degli agenti, sono state «rivisitate» ed attualizzate alcune immagini del latitante, risalenti agli anni '80 ed alla fine degli anni '90. Motisi è tra i boss più ricercati e pericolosi d'Italia, soprattutto dopo la cattura d iMatteo Messina Denaro.

Cos'è l'Age Progression

La tecnica consiste nell'invecchiamento fisionomico progressivo, partendo dalla studio e dall'attualizzazione di alcuni specifici profili antropometrici che caratterizzano la famiglia di appartenenza del ricercato. Ma non solo: sono state ritrovate foto vecchie in casa del boss. Si è così realizzato un prototipo con alcune possibili variazioni degli attuali connotati del viso di Motisi. Si tratta di un ulteriore tentativo di stringere il cerchio delle indagini per arrivare alla sua cattura.



«Nascosto» dal 1998, Motisi è inserito nell'elenco dei latitanti di «massima pericolosità» del «programma speciale di ricerca» del Ministero dell'Interno. Il nuovo identikit agevolerà il lavoro degli investigatori del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di Palermo, ma potrà servire anche, si augura la polizia, a sollecitare la collaborazione dei cittadini.

L'identikit

Ha una struttura fisica robusta, un lieve sorriso come in uno scatto di gruppo e i capelli grigi. Per ricostruire il nuovo identikit di Giovanni Motisi, l'ultimo grande latitante della mafia stragista. È la stessa tecnica usata per l'identikit di Matteo Messina Denaro e consiste nell'invecchiamento fisiognomico progressivo del soggetto ricercato e nel trattamento di alcuni profili antropometrici che caratterizzano la cerchia familiare.



La diffusione dell'immagine attualizzata di Motisi, detto 'u pacchiuni (il grasso), ricercato dal 1998, è stata decisa per stringere il cerchio attorno al boss, che ha 65 anni ed è inserito nell'elenco dei latitanti di «massima pericolosità» del programma speciale di ricerca del ministero dell'Interno.

Chi è «U' pacchiani»

La sua storia criminale nella gerarchia di Cosa nostra è passata attraverso uno dei più gravi crimini degli anni di piombo: l'uccisione il 6 agosto 1985 del vice questore Ninni Cassarà, capo della sezione investigativa della squadra mobile, uno degli investigatori più apprezzati da Giovanni Falcone. Quel giorno venne ucciso anche l'agente Roberto Antiochia che aveva rimandato le ferie per partecipare alle indagini sull'uccisione il 28 luglio 1985 del commissario Beppe Montana.



Proprio per coordinare le indagini sulla morte del collega, Cassarà non tornava a casa da alcuni giorni e per questo si sospetta che una fonte interna abbia informato il gruppo di fuoco appostato davanti alla casa del vice questore. Nel commando c'era anche Motisi che, secondo il pentito Francesco Paolo Anzelmo, aveva partecipato anche alle riunioni preparatorie convocate da Totò Riina. In quel gruppo di fuoco con Motisi c'erano anche Salvatore Biondino, l'autista di Riina, e Salvatore Biondo detto il «corto».



A coprire le spalle ai sicari c'erano, appostati nelle scale del palazzo di fronte, Calogero Ganci, Nino Madonia e Francesco Paolo Anzelmo poi diventato collaboratore di giustizia.

