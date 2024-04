Mancini omaggia Mattia Giani: «Sempre con noi». La dedica del calciatore giallorosso dopo il gol al Milan

di Redazione Web

Derby europeo. Quarto di finale di ritorno, è Roma - Milan. Dopo il gol dell'uomo del momento in casa giallorossa, arriva la dedica dell'autore della rete Gianluca Mancini a Mattia Giani, il collega morto per un malore pochi giorni fa. «Ciao Mattia per sempre con noi», si legge sulla maglietta mostrata alle telecamere dello Stadio Olimpico. Il ragazzo 26enne militante nel Castelfiorentino United era, infatti, il fratello del cognato del difensore della Roma.

Il saluto

«Ciao Matti. Oggi ogni pensiero va a te, il nostro fratellino del nostro amato zio Elia. Caro zio Eli siamo distrutti e non ci sono parole, ma ci stringeremo e nelle difficoltà ti aiuteremo a rialzarti noi e le tue nipotine. Mattia, che la terra ti sia lieve», aveva scritto Mancini nelle storie di Instagram.

