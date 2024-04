Roma-Milan 2-1, pagelle giallorosse: Mancini l'uomo della pioggia (di gol), El Shaarawy commovente

di Francesco Balzani

La Roma batte il Milan anche al ritorno e vola in semifinale di Europa League. Gli uomini di De Rossi, con un approccio spietato nei primi 20 minuti vanno subito in vantaggio di due gol e mettono al sicuro la qualificazione dopo lo 0-1 dell'andata a San Siro. Gol di Mancini e Dybala per i giallorossi, inutile la rete di Gabbia nel finale per il Milan.

Roma-Milan 2-1, le pagelle: Chukwueze l'unico a crederci, Theo e Giroud tradiscono. Pioli, fine di un ciclo?

PAGELLE ROMA

SVILAR 6,5 Ti aspetti l’assalto, ma l’assalto non arriva mai. Tuttavia è bravo e fortunato nelle tre occasioni concesse a un Milan che abbia ma non morde

CELIK 4 Una ingenuità che passa inosservata solo per il risultato e obbliga la Roma a una partita epica. Aveva tenuto bene Leao per 120’, alla prima fuga sbaglia di grosso

MANCINI 8 L’uomo della pioggia, di gol. Ancora una rete del difensore che si trasforma da bomber. Poi si mette dietro da baluardo vecchie maniere

SMALLING 7 Cambia città, ma il compito è lo stesso. Fermare in tutti i modi Giroud. Lo fa mettendo i razzi sotto i piedi e andando a cogliere di testa tutto quello che si può cogliere

SPINAZZOLA 7 Pulito, lucido. Anche nei momenti di burrasca.

EL SHAARAWY 8 Commovente. E’ l’elastico che si tira indietro quando c’è da difendere e sa scattare in avanti quando il Milan concede. Serve pure due assist d’oro

BOVE 6,5 Compito enorme, senza Cristante. Edoardo lotta come un leone e recepisce bene i consigli di De Rossi pur concedendo qualche corridoio (81’ Sanches sv)

PAREDES 7 Indossa l’impermeabile, ma non per nascondersi. Anzi. Va a in tutte le pozze di campo più dure da arginare mettendoci garra e furbizia soprattutto dopo l’inferiorità numerica

PELLEGRINI 7,5 Capitan Europa. Ci tiene alla quinta semifinale e combatte ricamndo in ogni zona del campo. Dal suo palo nasce la rete di Mancini (81’ Angelino sv)

DYBALA 7,5 Fiat Lux, e tanto basta. Un gol meraviglioso prima di uscire per esigenze tattiche (41’pt Llorente 7: entra col fuoco negli occhi. Rinforza la diga)

LUKAKU 7 Porta Gabbia dove vuole, e sull’azione del raddoppio sembra un carro armato. Poi si fa male. (29’pt Abraham 6,5: non ha il fisico di Big Rom, ma ci mette furbizia e danza per creare problemi e sbagliare un gol fatto)

DE ROSSI 8 Con la pioggia o con il sole, a San Siro o all’Olimpico. Pure in dieci comanda il gioco e porta la Roma in semifinale. Rinnovo strameritato

