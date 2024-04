Roma-Milan 2-1, le pagelle rossonere: Chukwueze l'unico a crederci, Theo e Giroud tradiscono. Pioli, fine di un ciclo?

di Domenico Zurlo

La Roma batte il Milan anche al ritorno e vola in semifinale di Europa League. Gli uomini di De Rossi, con un approccio spietato nei primi 20 minuti vanno subito in vantaggio di due gol e mettono al sicuro la qualificazione dopo lo 0-1 dell'andata a San Siro. Gol di Mancini e Dybala per i giallorossi, inutile la rete di Gabbia nel finale per il Milan.

MAIGNAN 6 Incolpevole sui due gol, meriterebbe compagni di reparto meno spericolati.

CALABRIA 6 Di mestiere farebbe il terzino, ma per motivi misteriosi Pioli lo schiera da regista. Non demerita (46' Reijnders 6 eredita la solitudine di centrocampo da Bennacer e riesce a fare qualcosina in più di lui).

GABBIA 6 Combatte dal primo minuto con Lukaku, non sempre bene (come insegna l'azione del 2-0 di Dybala). Trova il gol della speranza nel finale, ma è troppo tardi.

TOMORI 5,5 In ritardo su Dybala, poi a duello col suo vecchio amico Abraham. Le voragini che i rossoneri lasciano in contropiede non sono solo colpa sua, ma quanto affanno.

THEO HERNANDEZ 5 Inopinatamente in scivolata (a vuoto) nel gol del 2-0, si limita a una sgroppata delle sue e poi il compitino. Poteva e doveva fare molto di più.

MUSAH 5,5 Ha una gran voglia di mettersi in mostra, anche troppa: grande energià, ma scarsa lucidità (68' Florenzi 6: ex fischiatissimo, mette in mezzo qualche buon pallone).

BENNACER 6 Nel 4-1-4-1 sembra solo e abbandonato a se stesso. Esce dopo il rosso a Celik (39' Jovic 5 un tiro in bocca a Svilar e nient'altro di decente).

PULISIC 5,5 Pioli gli piazza Musah sulla fascia e l'americano non riesce bene a capire dove muoversi. Il caos non gli si addice (68' Okafor 5,5: stavolta non riesce a far male da subentrato)

LOFTUS-CHEEK 4,5 Sfortunato nell'occasione della traversa, ma per il resto non la vede mai.

LEAO 6 La fiammata con cui fa espellere Celik e l'assist a Gabbia sono già qualcosa in più rispetto all'andata, ma resta appena sulla sufficienza: troppi cross sballati e nessun tiro in porta. Per la gioia di Cassano.

GIROUD 5 Sportellate con Smalling e poco di più: a tratti legnoso, non riesce a essere decisivo. Per ciò che ha dato in tre anni, meritava un finale diverso.

PIOLI 4 Ko all'andata e al ritorno. A fine 2019, dopo una sconfitta a Roma, disse che “per questi giocatori sembra che vincere o perdere sia uguale”. Dopo questa partita, persa facendo gli stessi errori dell'andata, qualcuno potrebbe dire lo stesso a lui. Fine di un ciclo?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Aprile 2024, 23:13

