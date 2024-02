Giorgia Soleri e la malattia: «Bocciata tre volte a scuola. Ho ancora gli attacchi di panico»

Giorgia Soleri ha raccontato durante gli ultimi giorni di aver scoperto di soffrire di ADHD, e molti suoi follower hanno iniziato a farle numerose domande al riguardo. L'attivista ha confessato di aver avuto la prima intuizione quando a scuola non riusciva a concentrarsi ed è stata bocciata 3 volte e non si è riuscita a diplomare. Un rimorso che Giorgia si porta dietro da molto tempo e non ha negato di aver pensato di tornare sui libri.

Andiamo a leggere qualcosa in più su ciò che ha rivelato ai suoi fan.