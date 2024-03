Giorgia Soleri, serata solitaria: «Cinema e cena con me stessa. Mi tratto da regina quale sono». E pubblica l'annuncio misterioso

Giorgia Soleri condivide sempre moltissime storie con i suoi follower su Instagram ai quali parla di attivismo, diritti delle minoranze ma anche dei suoi amati gattini e della sua nuova cucciola Carlotta. L'influencer, nelle scorse ore, ha pubblicato alcune nuove foto in cui mostra ai suoi fan di essersi dedicata una serata all'insegna della sana solitudine: un po' di tempo per se stessa e per coccolarsi come si deve. Cinema, cena e, poi, di nuovo a casa dai suoi amici a quattro zampe che, come più volte dichiarato da Giorgia, la rendono davvero molto felice.

Inoltre, l'attivista ha postato sul proprio profilo Instagram un post alquanto misterioso avvisando i fan di rimanere sintonizzati per scoprire presto la novità.