Grande Fratello, tra Ascanio e Katia è svanita la passione: «Anche stasera va così...». La confessione

di Dajana Mrruku

L'amore cambia nel corso degli anni e dopo 20 anni la passione può avere dei momenti di down, non per mancanza del sentimento forte, ma per tanti altri fattori esterni alla coppia, come la stanchezza, lo stress quotidiano. Una coppia nata all'interno del Grande Fratello ha spiegato come ultimamente stia avendo dei problemi nell'intimità con un video molto ironico in cui il marito raccontava un episodio recente.

Il racconto di un venerdì sera particolare

Le coppie nate all'interno del Grande Fratello sono state tantissime, ma in poche sono resistite per anni e hanno messo su famiglia.

Ascanio ha raccontato che ultimamente lui e la moglie fanno molta fatica a trovare dei momenti da passare da soli e quanod questo accade, sono spesso troppo stanchi: «Si stava verificando la remotissima ipotesi di un venerdi sera da soli. Ho detto, "mi presento davanti a mia moglie senza nulla indosso e le dico: "Abusa del mio corpo". Così, spavaldo, me lo sentivo. Come è andata a finire? Male perché lei mi ha risposto: "Quanto è bellA miA marito. Mi ha ammosciato tutto, nel vero senso della parola. Io ero bello, pronto, come un bronzo di Riace. E lei: "Quanto è bellA mia marito". Non le andava, purtroppo è cosi. E adesso guarda la serie tu e tra 5 minuti dorme».

La coppia sta insieme da oltre 20 anni e hanno due figli, Matilda e Tancredi che amano con tutto il cuore.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Febbraio 2024, 08:54

