Giorgia Soleri e il pranzo da chef: «Quasi mi dispiace vivere da sola» ma, poi, si corregge subito

Giorgia Soleri ama raccontare ai suoi follower come trascorre le sue giornate e, proprio per questo, posta numerose storie sul proprio profilo Instagram. L'influencer, qualche ora fa, ha pubblicato alcune immagini in cui mostra ai suoi fan come se la cava ai fornelli: il suo risotto sembra davvero delizioso e lei è molto felice del risultato.

Il pranzo sembra quasi un piatto preparato da chef. Inoltre, Giorgia ha postato moltissime immagini e video dei suoi amici a quattro zampe: la cagnolina Carlotta e i gatti Ziggy, Legolas e Bidet.

Il pranzo di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri vive nella sua casa a Roma insieme ai suoi amici a quattro zampe e, come da lei stessa dichiarato, questo è un periodo molto sereno della sua vita in cui si sente rilassata e circondata dall'amore e dall'affetto di persone che le vogliono bene.

Giorgia Soleri e i social

Giorgia Soleri utilizza i suoi canali social soprattutto per cercare di sensibilizzare gli utenti presenti su Instagram o TikTok, ad esempio, sul tema delle malattie croniche e invalidanti legate al corpo della donna come l'endometriosi.

