Giorgia Soleri, con Carlotta (il segreto più difficile) «la famiglia si allarga». Scoppia la polemica: perché acquistare e non adottare?

Giorgia Soleri ha sorpreso i suoi fan con un annuncio molto inaspettato: l'arrivo di Carlotta. Da grande amante dei gatti, come dimostrato da quelli che condivide con il suo ex fidanzato Damiano David, leader dei Maneskin, i fan sono rimasti molto sorpresi dall'ultimo ingresso in famiglia: una bassotta color marroncino maculato.

«Tenere questo segreto è stata la cosa più difficile che io abbia mai fatto», ha scritto Giorgia nel post di presentazione di Carlotta alla sua community che ha creato un po' di scalpore.

Andiamo a scoprire il motivo di queste polemiche.