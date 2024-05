Giorgia Soleri: «Vivo un periodo complesso, episodi spiacevoli e dolorosi. Ecco cosa cambierei del passato»

di Redazione web

Giorgia Soleri ama comunicare con i suoi follower su Instagram e, proprio per questo spesso, mette a loro disposizione il box con le domande. L'influencer e attivista ha risposto a tutte le curiosità dei suoi fan in modo molto sincero. Ad esempio, qualcuno le ha chiesto cosa vorrebbe in questo momento e lei ha scritto: «Un po' di pace e delle patatine fritte». Giorgia ha, quindi, spiegato davvero il suo stato d'animo.

La storia Instagram di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri ha risposto così alla domanda "Come stai?": «È un periodo complesso. Nella mia vita stanno accadendo episodi spiacevoli e dolorosi eppure io non mi sono mai sentita tanto centrata e salda a me stessa. Non ho ancora capito se è una sensazione reale della quale gioire o un perverso meccanismo di difesa della mia mente per non farmi definitivamente crollare in mille pezzi.

Giorgia del passato

Giorgia Soleri, poi, ha pubblicato anche la domanda di un follower che le chiede cosa cambierebbe della "Giorgia del passato" a livello di relazioni sentimentali. L'influencer ha scritto: «Il rimanere sul palco a salvare lo spettacolo anche quando è indubbiamente penoso. Lasciar andare è un'arte che ho imparato tardi (forse non ancora del tutto). Ma penso che questo, più che a livello relazionale, abbia a che vedere con il non sapere riconoscere il mio valore umano».

