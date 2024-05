Terremoto Campi Flegrei, i gas dal sottosuolo e il rischio eruzione. «Sotto c'è qualcosa che preme, lì la gente non ci doveva abitare»

La scossa di terremoto più forte, 4.4, è stata registrata il 20 maggio, l'ultima, in ordine cronologico, alle 8.28 di mercoledì 22 maggio con magnitudo 3.6. Nei Campi Flegrei e a Napoli è tornata la paura, con decine di persone che hanno trascorso la notte in strada, evacuate dopo la forte scossa e lo sciame che ne è seguito lunedì sera. Sulla situazione è in programma oggi a Roma un vertice interministeriale presieduto dalla premier Giorgia Meloni, ma sono tante le domande alle quali chi si ritrova a convivere con la terra che trema vorrebbe ci fosse una risposta: il bradisismo può portare a un'eruzione? Perché il terreno si sta sollevando? Ci saranno altri terremoti?