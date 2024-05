Ruba un orologio da 80mila euro a una turista, ma durante la fuga perde il cappello: incastrato dal test del Dna

di Redazione web

Se Arsenio Lupin, il più famoso ladro di manga e anime, non indossava quasi mai cappelli un motivo ci sarà, no? Un 26enne residente a Napoli è accusato di aver rubato un prezioso orologio del valore di 80mila euro ad una cittadina straniera a Forte dei Marmi (Lucca), in Versilia, nel giugno 2023. Il ragazzo è stato così arrestato nei giorni scorsi dalla polizia con l'accusa di furto con strappo.

Il test del Dna

Ad incastrare il giovane un cappellino perso durante una fuga, dal quale la polizia scientifica ha estratto il suo profilo genetico, riconducendo così il 26enne al furto. Questo arresto, sottolinea il questore di Lucca Edgardo Giobbi, «rappresenta il culmine di un'operazione avviata la scorsa estate, mirata proprio a reprimere un fenomeno odioso che interessa da sempre il litorale versiliese, ossia i furti di orologi di valore. Questa attività strutturata, che sarà replicata anche quest'anno, oltre a ridurre sensibilmente il fenomeno rispetto agli anni trascorsi, ha consentito di acquisire know now che si sono rivelati vincenti per sgominare bande dedite a questa tipologia di illeciti».

