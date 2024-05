Turbolenza sul volo per Singapore, chi è il passeggero morto: partito per una lunga vacanza. L'insidia della corrente a getto: «Il radar non la vede»

di Redazione web

Era partito con la moglie per un lungo viaggio in Asia e Australia il passeggero del Boeing 777-300ER della Singapore Airlines morto durante una devastante turbolenza in volo. Geoff Kitchen, nonno inglese di 73 anni, si apprestava a fare colazione quando è stato sballottato nell'abitacolo dell'aereo partito da Londra e diretto a Singapore: il suo cuore non ha retto, ed è stato stroncato da un infarto.

Il Boeing era già in volo da 11 ore quando si è scontrato con la turbolenza che l'ha fatto precipitare improvvisamente per oltre duemila metri in soli sei minuti, costringendolo a un atterraggio d'emergenza a Bangkok.

Chi era la vittima

Geoff Kitchen era originario di Thornbury. Ormai in pensione, aveva lavorato come impiegato in una compagnia di assicurazioni e ora dirigeva un piccolo teatro e faceva parte del Thornbury Musical Theatre Group di Bristol. Su quell'aereo era salito insieme alla moglie Linda, a sua volta ferita e ricoverata in ospedale, e Singapore sarebbe stata solo la prima tappa di un viaggio di sei settimane che avrebbe toccato Indonesia, Giappone e Australia.

Cosa è successo

L'aereo ha perso quota in pochi minuti e i passeggeri a bordo sono stati sballottati all'interno della cabina probabilmente a causa di una «corrente a getto».

