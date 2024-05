Meghan Markle in contatto con il fantasma di Lady Diana: «Approva tutto ciò che ha fatto»

Da tempo circolano voci secondo cui i duchi di Sussex, Harry e Meghan, sarebbero in contatto con il "fantasma" di Lady Diana. Una storia dai tratti un po’ inverosimili che sta facendo molto rumore soprattutto tra i fan della defunta “principessa del popolo” ma anche tra gli amanti di occulto e misteri, sollevando domande e suscitando curiosità sia tra i fan della coppia che tra i detrattori della stessa.

La possibilità che Lady D, o il suo fantasma, parlino ai Sussex, infatti, appare come una sorta di continuum spazio temporale in grado di portare ancora scompiglio nella royal family. Ma ora c'è chi dice che Diana avrebbe rivelato al suo secondo figlio e alla nuora di approvare le loro scelte, dalla Megxit all'uscita del libro Spare. Sarà davvero così?



