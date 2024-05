Claudio Cecchetto: «Max Pezzali un ingrato. Il nome di Amadeus lo scelsi io, con Sabrina Salerno un flirt: ci vogliamo ancora bene»

di Redazione web

Claudio Cecchetto è «come un allenatore, gioco in attacco, in porta e in difesa e sono felice se il mio bomber segna». Talent scout, dj, produttore e conduttore radio e tv, di bomber nella sua carriera ne ha scovati tanti: da Fiorello a Sabrina Salerno, da Amadeus a Max Pezzali. Ma non tutti, come proprio il cantante degli 883, gli sono stati riconoscenti: «La gratitudine per lui è un optional», ha raccontato al Corriere della Sera ripercorrendo la sua carriera.

Max Pezzali

Claudio Cecchetto del cantante degli 883 preferirebbe non parlare. Non è un segreto che tra i due i rapporti si siano interrotti da tempo: «Di tutti i miei è stato il più irriconoscente, in questo almeno è il numero 1». E non c'è speranza di ricucire, almeno dalle sue parole: «La riconoscenza è sintomo di intelligenza. Non bisogna avere paura di ammettere che il tuo successo è dipeso da un altro, vieni apprezzato di più».

Jovanotti e Fiorello

Chi, invece, negli anni ha mantenuto co lui un rapporto ottimo è Jovanotti. Un'amicizia che va al di là del rapporto professionale, tanto che Lorenzo è anche il padrino di suo figlio Jody. «Il mio collaboratore mi disse: “È una pertica che non vale nulla”. Ma quando vidi la registrazione feci un salto. Lo chiamai con voce da boss: “È l’occasione della vita, vieni con me”. Bluffavo. Ma lui, intimorito, accettò». Previsione azzeccata anche su Fiorello: «Arrivò a Radio Deejay perché gli avevano detto che c’erano tante ragazze, mica per me.

Amadeus

Tra i suoi «bomber» c'è anche Amadeus, del quale ha scelto il nome d'arte con cui ormai lo chiama «pure sua madre»: «Lo presi dalla canzone di Falco, Amedeo non funzionava. Non voleva, poi si è arreso. Gli diedi appuntamento in hotel, dopo le prove del Festivalbar. Tornai dopo ore e lo trovai ad aspettarmi con il sorriso. “Eccomi, sono qua”. Mi raccontò di aver affittato casa a Milano, invece ogni mattina prendeva il treno delle 5 da Verona». Della scelta di passare al Nove dice: «Ha scelto la libertà, ci sta, magari è un rischio, ma dopo cinque Sanremo forse aveva voglia di cambiare».

Sabrina Salerno

Piccante il ricordo di Sabrina Salerno, con cui ammette ci sia stato un flirt ai tempi di Boys: «Per un piccolo periodo ci siamo compresi... Ci vogliamo ancora bene».

