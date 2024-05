Costrette a prostituirsi, i guadagni delle minorenni: «Anche mille euro a serata, così truffavano i clienti più ricchi»

di Redazione web

Nuovi dettagli sul giro di prostituzione minorile smantellato a Bari per cui sono state arrestate nei giorni scorsi dieci persone, tra queste quattro donne responsabili delle "Squad girls", come si faceva chiamare il gruppo del quale facevano parte almeno quattro ragazze sedicenni. A riferire dei guadagni e delle modalità con cui gli incontri a pagamento delle giovani con clienti maggiorenni venivano gestiti è stata una coetanea delle studentesse attirata nel giro dalle amiche e che però non ha mai ammesso un coinvolgimento diretto nel racket della prostituzione.

Mille euro a serata

A riferire i racconti della 16enne fatti agli inquirenti in un interrogatorio protetto agli atti dell'inchiesta, è oggi La gazzetta del Mezzogiorno. La giovane ha detto che le ragazze costrette a prostituirsi guadagnavano «fino a mille euro a serata», cifre decisamente superiori a quelle in sua disponibilità: «io avevo solo la 50 euro che mi dava mio padre». La ragazza dice ancora di non essere mai stata introdotta apertamente al giro di prostituzione ma «me lo hanno fatto capire, dicendo che sono una bella ragazza, presentandomi agli uomini e facendomi complimenti davanti a loro.

Gli annunci e i b&b

La ragazza, hanno commentato gli inquirenti alla Gazzetta, «si è dimostrata particolarmente competente sulle procedure utilizzate per la pubblicazione degli annunci erotici in rete, sui metodi di selezione dei b&b nei quali consumare i rapporti, quelli privi di telecamere, dove puoi fare quello che vuoi, far entrare quante persone vuoi, o quelli con i proprietari assenti, nei quali i pagamenti delle camere generalmente si realizzano con carte postepay, attraverso dispositivi automatici che favoriscono l'uscita della chiave e sulle tariffe da chiedere ai clienti».

