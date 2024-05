Spunta il calendario di Mussolini all'«aperitivo tricolore» di Fratelli d'Italia: presente anche Delmastro. Polemiche su Chiorino

di Redazione web

Un happy hour elettorale, chiamato «aperitivo tricolore», si è svolto a in un locale di Roasio (Vercelli), un piccolo comune che conta poco più di 2mila abitanti nella provincia di Vercelli in Piemonte. Nulla di strano, ma l'assessora al lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino, nonché candidata consigliera di Fratelli d’Italia alle elezioni Regionali dell’8 e 9 giugno è al centro di mille polemiche. Il motivo? Chorino ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram dove si piò notare un calendario con la faccia di Benito Mussolini appeso al muro di un bar. A darne notizia è la vicepresidente nazionale del Partito Democratico, Chiara Gribaudo.



All'evento, come riporta Open, era presente anche il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, il consigliere regionale del Piemonte Carlo Riva Vercellotti e altri candidati di Fratelli d’Italia alle Regionali.







Il post

Chiara Gribaudo ha pubblicato un post con la foto incriminata e una didascalia che cita: «Non sono f4sc1sti ma...».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Maggio 2024, 10:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA