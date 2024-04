Isola dei famosi, Pietro Fanelli lancia i suoi vestiti a mare e smette di lavarsi: «Io sono un vero naufrago»

di Dajana Mrruku

Le giornate in Honduras stanno diventando sempre più difficili nonostante i naufraghi siano approdati all'Isola dei Famosi solo una settimana fa. Dopo l'esclusione molto discussa di Francesco Benigno di ieri, 17 aprile, dove l'ex naufrago ha accusato la produzione di aver tramato contro di lui alle sue spalle, costringendolo a lasciare l'Isola, i concorrenti del reality hanno dovuto fronteggiare un altro difficile momento con Pietro Fanelli.

Tutto sembra essere partito con una discussione molto accesa dove ha spalleggiato il suo amico Daniele Radini Tedeschi. Andiamo a scoprire che cosa è successo.

Pietro lancia lo stendino in mare 💀💀#Isola pic.twitter.com/9OA2SFC9PL — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 17, 2024

La ribellione di Pietro

Daniele Radini Tedeschi ha rifiutato la sua razione di riso quotidiana, affidandosi al buon senso dei suoi colleghi naufraghi.

Dopo aver comunicato agli altri la sua decisione, in molti si sono opposti a questa presa di posizione, rimproverandolo per l'atteggiamento tenuto negli ultimi giorni. L'unico a prendere le sue parti è stato Pietro che mal digerisce le regole e, soprattutto, le critiche. Il naufrago ha deciso quindi di lasciare la sua razione di riso e di dedicarsi alla vera vita da naufrago: «D'ora in poi non mi laverò più i denti e neanche i vestiti». Il naufrago ha poi preso i suoi pochi abiti appesi ad un ramo e li ha gettati in mare, tra l'incredulità e lo sconcerto degli altri concorrenti che non riuscivano a capacitarsi di queste azioni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Aprile 2024, 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA