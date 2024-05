Franco Di Mare, i funerali nella chiesa degli artisti a Roma. La famiglia: «Giustizia per la sua morte»

di Redazione Web

È il giorno dei funerali di Franco Di Mare. Il giornalista è morto a 68 anni per una forma molto aggressiva di tumore, il mesotelioma. Per qualche ora le polemiche sul suo caso verranno messe da parte per tributargli il giusto saluto. Poi, la famiglia tornerà a chiedere giustizia, come fatto nei giorni successivi alla tragica scomparsa. La moglie e la figlia su tutte, vogliono sapere se l'amianto respirato durante il suo lavoro da inviato all'estero lo ha portato alla morte.

Il funerale comincerà alle 14.30 nella chiesa degli Artisti a Roma, la stessa nella quale è stato salutato per l'ultima volta Andrea Purgatori. Attesi tanti amici e colleghi, oltre alla famiglia di Franco.

La denuncia

n responsabile «va individuato e punito», ha detto in questi giorni il legale di Di Mare, Ezio Bonanni, che è anche il presidente dell'Osservatorio nazionale amianto. Perché la storia va oltre il singolo caso dell'ex conduttore e inviato, ha ribadito il legale. E in una intervista sono proprio la figlia Stella e la moglie Giulia Berdini a far sapere che non ci sarà silenzio sulla morte di uno dei giornalisti più noti e amati della televisione. «Continuare la battaglia che ha intrapreso papà perché la sua malattia sia riconosciuta come professionale mi sembra il minimo che io possa fare per onorarlo. Con la persona con cui collaborava da anni, Jean Pierre El Kozeh, proseguiremo, come papà ha chiesto, il percorso che aveva intrapreso», promette Stelle nell'intervista a la Repubblica.

Una promessa forte, profonda che si percepisce anche dalle parole della moglie del giornalista. «È una sua volontà testamentaria, gliel'ho promesso prima che andasse via.

«Da legale di Franco Di Mare - ha detto ieri l'avvocato Bonanni - mantengo il riserbo dovuto al fatto che è appena deceduto, e non faccio nessun commento perché in questa situazione non sarebbe giusto anticipare le determinazioni che ho già pensato. In ogni caso confermo - aggiunge - che a mio modo di vedere ci sono in questo caso delle condotte che meritano un approfondimento d'ufficio da parte della Procura di Roma in relazione ai responsabili, cioè coloro che hanno determinato che Franco Di Mare fosse esposto senza protezione ad amianto e uranio impoverito nelle missioni fuori dall'Italia».

Lunedì 20 Maggio 2024

