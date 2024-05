Silvia "esclusa" dal concerto di Taylor Swift per la disabilità vince la sua battaglia: «Grazie alla petizione sarò a San Siro»

di Redazione Web

Aveva lanciato una raccolta firme per chiedere più posti per disabili alla tappa italiana del concerto di Taylor Swift, prevista per luglio 2024 allo stadio di San Siro (Milano) e, dopo dieci mesi dall'inizio della sua battaglia, è riuscita a vincere. Silvia Stoyanova, 35 anni, tutto d'un fiato ha annunciato: «Il 14 luglio sarò a San Siro, al concerto di Taylor Swift», avvisando così tutti coloro che hanno firmato la petizione Un posto per Silvia che, grazie a loro, riuscirà ad andare a vedere dal vivo la sua cantante preferita.

La vittoria

Silvia ha deciso di lanciare una petizione dopo essere stata esclusa dai posti destinati alle persone disabili come lei, riporta Luce News.

Ma, dopo dieci mesi di battaglie, è riuscita a vincere contro l'organizzazione del concerto, che le ha mandato un'email in cui le confermava che sono riusciti a riserbarle un posto. «Ringrazio le oltre 40mila persone che avevano supportato la mia petizione - ha dichiarato -. Ringrazio Samuele, il primo ragazzo che aveva condiviso un mio video su TikTok, indignato e commosso, l’avvocato Alessia Maiese e Lisa, che sono state al mio fianco. E ringrazio chi mi ha insegnato a lottare sempre per i miei diritti: mia mamma. Oggi festeggiamo, ma il problema in Italia c’è e continueremo a impegnarci per trovare soluzioni».

Lunedì 20 Maggio 2024

