Lotto e Superenalotto, cambiano le date delle prossime estrazioni: ecco il motivo. Tutte le novità

Lotto e Superenalotto, cambiano le date in concomitanza con la festività del 25 aprile. Ecco tutte le novità. Come accaduto per le vacanze natalizie, anche in concomitanza del 25 aprile le estrazioni del Lotto e Superenalotto si fermeranno, posticipando il sorteggio previsto per il giorno della Liberazione e rimodulando di conseguenza il calendario dei giorni successivi.

Quando verranno recuperate le estrazioni del Lotto e Superenalotto del 25 aprile

Il mese di aprile vede il calendario delle estrazioni del Lotto e Superenalotto leggermente modificato rispetto a quanto previsto per via della festività del 25 aprile. Infatti, il giorno della Liberazione cade di giovedì, giorno della settimana in cui si tiene usualmente il secondo appuntamento per le estrazioni. L’estrazione del 25 aprile non si terrà e il calendario sarà rimodulato come segue: estrazione 25/04 sarà posticipata al 26/04, estrazione del 26/04 sarà posticipata al 27/04, estrazione del 27/04 sarà posticipata al 29/04.

Il calendario degli appuntamenti con le estrazioni del Lotto e Superenalotto è il seguente:

martedì 23 aprile - 1° appuntamento settimanale

venerdì 26 aprile - 2° appuntamento settimanale

sabato 27 aprile – 3° appuntamento settimanale

lunedì 29 aprile - 1° appuntamento settimanale

martedì 30 aprile - 2° appuntamento settimanale

giovedì 02 maggio - 3° appuntamento settimanale

