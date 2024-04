La seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2024 è iniziata all'insegna delle novità. Vladimir Luxuria è tornata in studio per scoprire quali sono le prime sensazioni dei naufraghi a pochi giorni dallo sbarco sull’Isola di Cayo Cochinos. Ad affiancarla l’imprenditrice Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese. Non sono mancate le certezze inossidabili dell’Isola ma anche i colpi di scena. Ecco i top e flop della seconda puntata.