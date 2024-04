Ilary Blasi mamma felice, la foto con la piccola Isabel nel viaggio in Turchia conquista i fan

di Redazione web

Ilary Blasi ha trascorso un compleanno indimenticabile in Cappadocia, una delle regioni della Turchia famosa per i suoi tramonti mozzafiato e per la terrazza da cui si possono ammirare numerosissime mongolfiere librarsi in aria.

La conduttrice romana sta passando questi giorni magici con i figli Cristian, Chanel e Isabel Totti e sta documentando tutta la sua vacanza su Instagram tramite post e storie. Proprio negli ultimi video pubblicati, Ilary mostra un momento tenero con la sua piccola Isabel e, poi, la cena da brivido... sospesi in aria.

La storia Instagram di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha pubblicato moltissime storie Instagram nelle ultime ore: ieri è stato il suo compleanno e ha spento 43 candeline in compagnia delle persone che ama di più e tanti amici le hanno fatto gli auguri tramite foto condivise sui social. Terminata la festa, la conduttrice è tornata a rilassarsi e ha postato "il prima e il dopo" di un dolce momento con la sua bambina più piccola, Isabel Totti.

La cena sospesi in aria

Ilary Blasi non si è fatta mancare nulla per il suo 43esimo compleanno e ha deciso di festeggiare con una cena davvero speciale. Lei, Bastian Muller e i figli, si sono accomodati su delle sedie con imbracature assicurate a dei tavoli rotondi. Questi ultimi hanno cominciato a salire fino a portare i loro ospiti a un'altezza considerevole (50 metri da terra) e lì si è svolta la festa: musica a tutto volume, una passerella su cui passeggiano i camerieri con le varie portate, vino e buon cibo.

