Ilary Blasi, il regalo di compleanno speciale: tutti i dettagli della cena ad alta quota

Ilary Blasi, tre metri sopra il cielo. La showgirl è volata in Turchia con il compagno Bastian Muller e i suoi tre figli, Cristian, Chanel e Isabel per festeggiare i suoi 43 anni tra le nuvole della Cappadocia e non solo. Ilary ha condiviso con i suoi follower le incredibili avventure trascorse con le persone che ama di più al mondo, tra la scoperta di nuove culture e nuove esperienze, come il viaggio in mongolfiera tra i monti della Cappadocia e non solo.

La conduttrice ha documentato la sua ultima esperienza incredibile: la cena sospesa in aria.

Ilary Blasi e la cena in aria

Ilary Blasi ha condiviso con i suoi follower la sua ultima esperienza incredibile insieme ai figli Cristian, Chanel e Isabel e al fidanzato Bastian Muller.

"Dinner in the Sky" si chiama l'avventura ceh ha visto la Blasi protagonista.

«Dinner in the sky offre spazio per 22 persone in confortevoli sedili in pelle. Cena sospesa con vista panoramica, un'esperienza unica. Fino a 5 persone possono inoltre agire nel corridoio del tavolo (show cooking, intrattenitori, personale di servizio, team di telecamere, ecc.). Dinner in the Sky può aver luogo in tutto il mondo grazie alla sua mobilità e flessibilità. Il tavolo da 5 tonnellate viene sollevato su 16 cavi di acciaio da una gru da 120 tonnellate ad un’altezza di 50 metri. Durante l’evento è presente un team professionale di gestori di eventi e tecnici sul posto», lo descrive così il sito.

Un'esperienza sicuramente unica quanto costosa: 209 euro per ogni persona che partecipa alla cena sospesa.

