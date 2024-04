Chanel Totti «nel mondo delle favole», il viaggio all'insegna del divertimento per il compleanno di mamma Ilary Blasi

di Redazione web

Chanel Totti, in questo momento, si trova in Turchia precisamente in Cappadocia, dove insieme alla sua famiglia ha festeggiato il 43esimo compleanno di mamma Ilary Blasi. La secondogenita della conduttrice romana è stata la prima a svelare la destinazione e, quindi, a "spoilerare" la meta verso cui Ilary e Bastian Muller si stavano dirigendo. L'ormai ex moglie di Francesco Totti, infatti, non aveva rivelato dove fosse diretta insieme all'imprenditore tedesco con il quale sembra essere sempre più felice.

Chanel Totti e il compleanno di Ilary

A giudicare dalle foto che Chanel Totti ha pubblicato sul proprio profilo Instagram sembra che si stia divertendo molto in Turchia insieme alla sua famiglia. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha pubblicato due nuove foto sui social: nel primo scatto, si vede lei che guarda verso l'orizzonte dove ci sono innumerevoli mongolfiere e nel secondo, lascia spazio ai palloni colorati che, grazie alla luce del sole calante, sembrano disegnati. La didascalia che accompagna il post recita: «Nel mondo delle favole».

Nelle scorse ore, in occasione del compleanno di mamma Ilary, Chanel ha postato un selfie insieme alla conduttrice e ai fratelli Cristian e Isabel Totti e ha scritto: «La nostra spalla. Auguri mamma», aggiungendo un cuore rosso.

I commenti social

Il nuovo post Instagram di Chanel Totti ha riscosso molto successo tra i suoi follower che, in poco tempo, hanno lasciato migliaia di like e commenti.

