Serena Bortone, chi è la giornalista che ha letto il monologo di Antonio Scurati cancellato dalla Rai in diretta a Che sarà

Serena Bortone è la conduttrice di Che sarà che ha sollevato il caso del monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile. Prima pubblicando un post sui social in cui denunciava la cancellazione della partecipazione dello scrittore alla sua trasmissione, poi leggendo il testo sull'antifascismo durante l'ultima puntata, andata in onda sabato 20 aprile.

Chi è Serena Bortone

Giornalista, autrice (è da poco uscito anche il suo primo romanzo, ispirato da fatti e persone della sua adolescenza, A te vicino così dolce, edito da Rizzoli) e conduttrice, Serena Bortone, romana, classe 1970, professionista che unisce al lavoro tante passioni (fra le altre per letteratura, opera, cinema, viaggi), è cresciuta professionalmente nel servizio pubblico, facendo la classica gavetta.

La carriera in Rai

Inizia il suo percorso in Rai nel 1989, all'interno della redazione di Alla ricerca dell'Arca condotto da Mino Damato. Negli anni della direzione di Angelo Guglielmi a Rai 3 lavora tra redazione e studio in programmi che variano nei temi dalla comicità, all'approfondimento sociale alla politica: fra gli altri Avanzi, Ultimo minuto, Mi manda Raitre, Telecamere e Tatami. «La Raitre nella quale sono entrata io nel 1989 (avevo 18 anni e facevo l'assistente ai programmi a contratto) non era una rete tv, era una comunità - ha scritto sui social nel 2022, commentando la notizia della morte di Guglielmi - unita dalla condivisione del valore del servizio pubblico e della necessità del racconto della realtà». Nel 2007 guida come responsabile comunicazione e ufficio stampa la campagna per le Primarie del Partito Democratico. Nel 2010 entra nella squadra del programma di approfondimento politico della mattina di Rai 3 Agorà, dove, dopo le prime edizioni guidate prima da Andrea Vianello e poi da Gerardo Greco, diventa conduttrice nel 2017.

La svolta pop

Nel 2020 scommette su un suo appeal più pop l'allora direttore di Rai 1 Stefano Coletta, che la vuole come conduttrice del nuovo contenitore del pomeriggio dell'ammiraglia Rai, Oggi è un altro giorno. «Entrerò in studio come sempre senza un'idea preconcetta, pronta al confronto acceso, perché il bello del pluralismo è anche accalorarsi per un'idea» aveva detto all'ANSA la conduttrice all'esordio del programma, in onda fino a giugno 2023.

Che sarà

Bortone riapproda su Rai 3 con una nuova trasmissione, Che sarà, in onda ogni sabato e domenica alle 20 circa, dove il 20 aprile avrebbe dovuto ospitare il monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile: «Si propone di essere un programma accogliente - spiega parlando della nuova avventura - mai dogmatico, aperto e curioso - parte sempre dall'attualità e mette al centro le emozioni, le sicurezze e le incertezze che caratterizzano il nostro tempo. Uno spazio di riflessione e ragionamento sulla contemporaneità».

