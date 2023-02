Elodie si gioca il bonus Pelù e “ruba” la borsetta a Serena Bortone. I fan di Fantasanremo esultano

di Redazione web

Elodie si è giocata il bonus Piero Pelù che porta punti ai suoi fan al Fantasanremo. La quarta serata del Festival è dedicata alle cover e ai duetti e i vari cantanti in gara si cimentano, oltre che nell'esibizione, anche in alcuni "siparietti" che sono appunto utili al gioco social.

Elodie e il bonus Pelù

Con Elodie il FantaSanremo irrompe nella serata delle cover. La cantante, che nella serata dei duetti ha scelto di interpretare 'American Woman' con Big Mama si aggiudica il 'bonus Pelù' di 20 punti, scendendo in platea e 'rubandò la borsetta alla conduttrice Serena Bortone.

Il duetto di Elodie con Big Mama

Elodie ha scelto American Woman, pezzo hard rock anni '70 riscoperto grazie a Lenny Kravitz, e ha chiamato BigMama per uno show coinvolgente per rivendicare l'empowerment femminile, che si chiude con un bacio sulle labbra tra le due artiste. C'è da credere anche in chiave Fantasanremo, con Elodie che, body di pizzo in vista, lunghi stivali neri, ruba poi la borsetta a Serena Bortone (bonus Pelù) e si sfila gli occhiali scuri.

Il Fantasanremo

Tutti i cantanti in gara al Festival di Sanremo stanno cercando di portare più punti possibili ai propri fan: chi si esibisce con gli occhiali, chi si veste completamente di bianco e chi, come Elodie, "ruba" borsette.

