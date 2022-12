Gf Vip, Riccardo Fogli ha bestemmiato? «Rischia una squalifica lampo». È entrato nella Casa ieri

Riccardo Fogli prossimo alla squalifica dal Grande Fratello Vip. Non è ancora formalmente uscito il nuovo concorrente del reality di Canale 5, ma molto probabilmente sarà allontanato dal gioco, nemmeno 24 ore dopo esserci entrato. Causa del possibile provvedimento una bestemmia, pronunciata dal cantante durante una chiacchierata con Wilma e Charlie.

La bestemmia

Il cantante dei Pooh, stava parlando con gli altri due inquilini in cucina quando si è sentita chiaramente la bestemmia, pronunciata a voce alta. Tecnicamente non ha pronunciato per intero la parola, ma certo era chiaro quello che voleva dire. Ora si attende il provvedimento del Grande Fratello che in passato ha mostrato di essere molto rigido a riguardo, squalificando anche per semplici accenni di bestemmia i concorrenti.

Il rischio quindi che Riccardo Fogli, entrato proprio ieri sera per mescolare le carte in tavola del reality, possa abbandonare la casa nelle prossime ore o, se dovesse dirgli bene, nei prossimi giorni. Di solito con un provvedimento in arrivo il televoto in corso viene annullato, quindi non resta che attendere e vedere cosa succederà.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Dicembre 2022, 14:01

