Clementino è “Cyrano de Bergerac”: «Sono cresciuto in una famiglia di artisti»

Clementino è stato ospite della trasmissione "Oggi è un altro giorno", condotta da Serena Bortone, dove ha sorpreso tutti con un’improvvisazione davvero speciale: parlando della sua formazione teatrale ha recitato a memoria i versi non di un freestyle ma di una delle opere teatrali più importanti e più famose al mondo, "Cyrano de Bergerac" del poeta francese Edmond Rostand.

Il monologo di Clementino

Senza alcuna esitazione bha interpretato alcune parti del celebre "Il monologo del naso", mostrando un lato inedito di sé.



Clementino è reduce dal seguitissimo talent show "The Voice" che lo ha visto giudice sia nell'edizione "Senior" che in quella "Kids". Il rapper napoletano è molto amato dal pubblico italiano per la sua simpatia e spigliatezza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Marzo 2023, 20:59

