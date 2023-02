Sanremo, Fedez choc: «Coletta si dissocia da me? E allora io vorrei limonarlo»

di Redazione web

Fedez è uno dei protagonisti della 73esima edizione del Festival di Sanremo: nonostante il rapper non sia in gara ha fatto molto parlare di sé.

Sanremo, Articolo 31 con Fedez e Ultimo con Ramazzotti. Marco Mengoni show con il coro gospel

Selvaggia Lucarelli come Fiorello con Amadeus: deride Mariotto durante una diretta Instagram

Le dichiarazioni di Fedez

«Vorrei baciare in bocca il direttore di Rai1 Stefano Coletta, però devo prima chiedergli il consenso». A dirlo Fedez, in diretta Instagram questa sera dopo la pioggia di polemiche per la sua esibizione di mercoledì al Festival e a poche ore dalla sua esibizione questa sera sul palco dell'Ariston insieme ad Articolo 31 e J-Ax. «Visto che Coletta si è dissociato da me - dice - io vorrei invece associarmi a lui con un bel limone. Per fare una cosa fatta bene, però, devo prima chiedergli: posso farlo? Limone o bacio a stampo? - prosegue leggendo le domande in diretta dei followers - Io metterei la lingua, non ho problemi». «Comunque - aggiunge - è stato un bel Sanremo. Sono orgoglioso di mia moglie e anche di quello che ho fatto io».

Chiara Ferragni e Fedez si supportano nella vita privata come nella carriera: quando l'influencer ha esordito a Sanremo, il marito era a casa a fare il tifo per lei.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Febbraio 2023, 20:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA