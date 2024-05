Nancy Brilli: «​Identità fittizie da zero spaccato»

Pur di esistere, Edera farebbe qualsiasi cosa. Beh, è nata, indi esiste, si potrebbe obiettare. No. Lei si intende reale solo in quanto seguita online da più gente possibile. Mi comunica che a un certo punto le è capitato di postare una foto di un'attrice, e per sbaglio, sostiene, invece di un suo proprio discorsino, le è venuto fuori un virgolettato, con tanto di firma. Credibile, proprio, sto fatto. Commento mio a parte, è stata molto cuorata. Ciò verificato, ha deciso immantinente di aprire una nuova sede internettiana e assumere l'identità fittizia della nota di cui sopra. Da allora risponde , pubblica, ragiona (beh, questo più o meno), come se fosse l'altra. Addirittura nella vita, si concia come ella. Estasiata dal risultato, me lo comunica. Orripilata dalla questione, replico. Io mi domando e dico, ma che ti dice la capoccia? Che buco nero, che voragine, che zero spaccato hai coltivato, nell'anima? Un libro, foss'anche solo a scuola, lo leggesti? Intendo tutto, da sinistra a destra, dall'alto in basso. No, eh? Lo sospettavo. Secondo me, manco un giornale, un articolo di senso compiuto, voglio venirti incontro, un post argomentato? Sicuramente, desolatamente no. Di quanto tu sia scaltra manipolatrice, volevi i complimenti, vero? Mi spiace cocca. Non gliela fò. Fossi ragazzina, pure pure, giustificherei. Ci hai l'età mia. No, senti, proprio no. Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Maggio 2024, 10:59

