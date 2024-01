Serena Bortone e l'addio a Rai Uno: «Non mi è stato proposto, mi è stato chiesto»

di Cristina Siciliano

«Siate liberi, siate autentici. A qualsiasi prezzo». Con queste parole Serena Bortone ha detto addio al suo pubblico del programma su Rai1, Oggi è un altro giorno. La conduttrice televisiva da settembre è al timone di Chesarà, talk show su Rai 3. Tuttavia, proprio nelle ultime ore, la conduttrice ha parlato della sua nuova esperienza lavorativa a Tv Talk. Il conduttore, Massimo Bernardini ha cercato di porre chiarezza a tale situazione. «Avevi uno spazio su Rai 1 arrivato anche a risultati importanti - ha sottolineato Bernardini -. Poi però ti è stato proposto di andare su Rai Tre a salvare in qualche modo lo spazio che per anni è stato di Gramellini. Una capriola mica da poco». La conduttrice ha però subito fatto chiarezza evidenziando un dettaglio in merito a tale decisione.

No aspetta mi è stato chiesto, non è che mi hanno proposto. L’azienda mi ha chiesto una cosa, io sono un soldato dell’azienda e ho obbedito. Non ho scelto sia chiaro pic.twitter.com/aMGpMgD8cW — Serena Bortone out of context (@SerenissimaOOC) January 20, 2024

Le parole di Serena Bortone

«No aspetta, mi è stato chiesto, non è che mi hanno proposto - ha sottolineato Serena Bortone -.

La conduttrice ha aggiunto: «Come mai non ho portato quella vena un po’ sbarazzina e l’unione dell’alto e il basso anche al sabato sera? Io sono sempre me stessa, quindi è complicato dire cosa porto o non porto. Poi è evidente che cambiano gli argomenti e la collocazione. Un conto è fare un programma quotidiano al pomeriggio e un altro è uno show settimanale alla sera».

«Poi io faccio anche la battuta, ma siamoa ndati incontro al gusto del pubblico in quella fascia - ha concluso Serena Bortone -. Perché abbiamo visto che interessava più l’informazione che l’intervista fine a sé».

