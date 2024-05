Djokovic colpito da una borraccia mentre firma autografi agli Internazionali d'Italia di tennis a Roma

Novak Djokovic all’uscita dal campo Centrale al termine della sua partita è stato colpito alla testa da una borraccia mentre firmava autografi agli spettatori.

Djokovic colpito da una borraccia dagli spalti mentre firmava autografi uscendo dal campo

È stato sottoposto alle medicazioni del caso, ha già lasciato il Foro Italico per tornare in albergo, le sue condizioni non destano preoccupazione”, fa sapere la Direzione degli Internazionali BNL d’Italia

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Maggio 2024, 22:20

