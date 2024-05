Lilli Gruber ed Enrico Mentana, scontro alla pari. Certi uomini faticano a riconoscere spazio alle donne

di Barbara Gubellini

A proposito di parità di genere, in questi giorni stiamo assistendo a un duello tra un uomo e una donna finalmente alla pari. Con un problemino: un residuo, forse, di mascolinità tossica fa sì che, all’uomo in questione, questa parità proprio non vada giù. Sto parlando della tensione che, in queste ore, corre tra Lilli Gruber e Enrico Mentana.

E’ accaduto che, due giorni fa, Enrico Mentana, per via di sopravvenuti fatti di cronaca, abbia prolungato il telegiornale senza preavviso, costringendo Lilli Gruber ad aprire il suo “Otto e ½” con 16 minuti di ritardo. Ora, in televisione, 16 minuti non sono una sciocchezza, non solo perché per prepararli ci vogliono fatica e lavoro, ma anche perché iniziando un programma con così tanto ritardo se ne compromette tutto lo svolgimento.

Lilli Gruber, giustamente scocciata, ha salutato gli spettatori lanciando una frecciata al collega. Si è scusata del ritardo, con chi guardava, adducendolo all’ “incontinenza” di Enrico Mentana. Una battuta sicuramente scomposta, alla quale, il giorno dopo, Mentana ha risposto direttamente dal proprio telegiornale, dove ha dato alla collega della “maleducata” e ha chiesto che la rete si pronunciasse sull’accaduto.

Si è scusato anche lui con i telespettatori, ma in nessun modo si è scusato con la Gruber per averle tolto 16 minuti di programma. Secondo voi è giusto? A me sembra un atteggiamento un po’ gradasso, di chi non riconosce e non rispetta una collega - e probabilmente le donne -. E vi dirò di più: proprio nelle ore in cui Mentana alzava il suo polverone su la7, la sua compagna, Francesca Fagnani, presentava il proprio libro.

Sapete cosa ne penso? Che certi tipi di uomini fanno ancora fatica a riconoscere lo spazio occupato dalle donne – che siano colleghe o compagne di vita - e continuano a pretenderlo per sé.

