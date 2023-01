Amici, cosa è successo la notte di Capodanno: «Alcuni ragazzi hanno provato a sballarsi, dopo sono stati male»

La notte di Capodanno ad Amici sarebbe successo un fatto grave, di cui si parla da tempo, e per il quale si minacciano provvedimenti disciplinari, ma a lungo non si è saputo di cosa di trattava. Ora un insider sembra svelare quello che è accaduto la famosa sera e che vede coinvolti Wax, Tommy Dali, NDG, Maddalena, Valeria e Samu.

Le ipotesi

Ovviamente su Twitter e su TikTok sono nate diverse teorie. C’è chi ha parlato di sostanze illegali, chi di bicchieri di vino di troppo, chi di atti di vandalismo contro la Casetta, c'è persino chi ha fantasticato su un rapporto di gruppo tra tutti gli interessati. La realtà pare che stia però in un barattolo di noce moscata.

I rumors

La pagina di Amici News ha riportato un'indiscrezione: «Mi hanno appena scritto in privato, una fidanzata di un fratello di.. vabbè lasciamo stare..Teoria sulla noce moscata confermata, più si sono sentiti pure male dopo. Sembra inocua ma provoca allucinazione, inoltre stanno anche in punizione, sono senza telefono da una settimana già». In pratica i ragazzi avrebbero usato la noce moscata per "sballarsi".

Teoria sulla noce moscata confermata + si sono sentiti pure male dopo#Amici22 — AMICI NEWS (@amicii_news) January 11, 2023

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Gennaio 2023, 12:19

