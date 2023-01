Guenda Goria e il dramma della gravidanza extrauterina: «Sono viva per miracolo, ho rischiato di morire»

di Redazione Web

Guenda Goria a cuore aperto. L'influencer che la scorsa estate ha attraverso un momento particolare della sua vita a causa di una gravidanza extrauterina, ospite a Oggi è un altro giorno ha ripercorso insieme alla mamma, Maria Teresa Ruta, nel dettaglio l'accaduto e il dramma vissuto: «Ho rischiato di morire», ha confessato con le lacrime agli occhi.

Ospite del programma di Serena Bortone, la figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta ha raccontato di essere stata male a causa della condizione patologica che le ha portato diverse complicazioni: lei stessa ha raccontato il calvario sui suoi profili social. L'ex gieffina nel dettaglio ha spiegato il malore improvviso capitato in un bar di Milano fino all'operazione che ha comportato la rimozione di una delle tube di Falloppio.

«Sono qui viva per miracolo, mi è successo il caso peggiore che possa succedere in caso di gravidanza extrauterina, che già è rara. Stavo già provando ad avere un figlio, ma non avevo riscontrato sintomi e non avevo ancora fatto un test di gravidanza. A un certo punto ho avuto una grande emorragia in un bar di Milano ed ero da sola, ero in un lago di sague e poi sono svenuta», ha confessato l'ex gieffina.

«Mi hanno fatto le analisi del sangue e sono risultata incinta, ma dall'ecografia nell'utero non risultava niente. Mi hanno detto che l'embrione stava crescendo in una tuba e che si trattava di gravidanza extrauterina. Io ero davvero pietrificata, non sapevo come reagire. Sconvolta dalla notizia».

