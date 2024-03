Marica Pellegrinelli incinta, le foto del pancione nudo: chi è il nuovo compagno William Djoko

di Cristina Siciliano

Marica Pellegrinelli, 35 anni ed ex moglie di Eros Ramazzotti, è incinta del terzo figlio ed oggi è alla 30esima settimana di gravidanza. La modella, infatti, dopo Raffaella Maria (che ha 11 anni) e Gabrio Tullio (che ne ha 7) avuti con Eros, ha mostrato il suo pancione nudo attraverso alcuni scatti che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Marica Pellegrinelli aveva anche spiegato che finora, con il nuovo compagno William Djoko, aveva aspettato per via del tumore che l'aveva colpita.

Le foto del pancione

Marica Pellegrinelli si trova a Milano e si è regalata un massaggio, il Miracle Mama, da Carolina Dantas de Menezes della DhermoDesign, un centro dedicato al beauty.

Fiocco rosa per l'ex moglie di Eros Ramazzotti e William Djoko

La modella bergamasca è incinta di una femminuccia ed è entusiasta dell’uomo che ha scelto di avere accanto. «Sono stata fortunata. Mi sono aperta all’amore, rischiando e mettendo del proprio in una relazione in cui si hanno culture quasi totalmente diverse - aveva sottolineato in un'intervista a Grazia qualche tempo fa -. Lui è camerunense da papà, ucraino e olandese da mamma, nato e cresciuta in Olanda».

