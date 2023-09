Marica Pellegrinelli, ecco perché non ha risposto alle domande dei fan: “Antistaminico e creme cortisoniche”. Cosa è successo

di Redazione Web

Mente e corpo sono strettamente legati: non è poi così raro infatti che una sofferenza psichica possa dare origini a sintomi fisici. Si parla quindi di disturbi psicosomatici così chiamati proprio perché vedono il coinvolgimento sia della psiche, mente, che del soma, corpo. E lo sa bene Marica Pellegrinell, top model bergamasca, nelle ultime ore ha raccontato ai suoi fan il motivo per il quale non riuscita a rispondere alle loro domande. L'ex moglie di Eros Ramazzotti ha parlato del suo malessere e di come sta affrontando questi giorni. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Da qualche giorno ho un'orticaria diventata acuta da due giorni - ha scritto Marica Pellegrinelli su Instagram -. Per questo motivo non ho risposto alle vostre domande. Scusatemi, non amo condividere i miei malesseri ma talvolta ci portano lontani da questa piattaforma. Oggi sono stata dal medico e nulla: antistaminico, creme cortisoniche e dieta pulitissima. Fortunatamente esclusi virus».

Venerdì 29 Settembre 2023

